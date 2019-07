Alpaca-douche en apen-ijsjes in dierenpark Hoenderdaell: "We doen alles om ze koel te houden"

ANNA PAULOWNA - Het is hard werken voor de dierenverzorgers met deze warmte. Om het de dieren zo comfortabel mogelijk te maken moeten zij juist een stapje harder zetten. Vanmiddag kregen de Alpaca's in Dierenpark Hoenderdaell en verfrissende douche en kregen de apen een ijsje.

Met 34 graden op de thermometer is een frisse douche een cadeautje voor de Alpaca's op het park. Zo gauw dierenverzorger Diana Breed de kraan open draait komen de dieren op haar afgelopen: "Dit zijn eigenlijk de enige dieren de je zo kunt koelen."

De dieren staan zichtbaar te genieten. Ze draaien in de douchestraal en als er genoeg water op de grond ligt begint er één door de modder te rollen. "Dat vinden ze ook lekker", lacht Diana. De dieren houden zich zo rustig mogelijk op dit moment: "Niet alle dieren kunnen hier heel goed tegen. We doen alles om ze koel te houden maar het is soms ook voor hun afzien."

Even verder op krijgen de dwergaapjes een gezond ijsje. Bevroren ringetjes aan een touwtje worden in het hok gehangen. De aapjes houden alles goed in de gaten:

Tekst gaat verder onder de video



De Berberapen hoeven zich ook niet te vervelen. De verzorgers hebben een tuinslang in het verblijf gelegd waar langzaam een klein badje mee gevuld wordt. Na wat voorzichtig aftasten wordt het al snel genieten:

Tekst gaat verder onder de video



Het is voor de verzorgers dus even flink doorpakken deze warme dagen. Ze werken vooral in de ochtend even door "We hebben de koffie vanmorgen laten schieten en nemen van middag wel een ijsje. Het is best pittg maar dat hoort er bij hoor."