Gordon gaat naar afkickkliniek: "Heftige, maar enige juiste beslissing"

BLARICUM - Gordon gaat naar een afkickkliniek. Dat heeft de zanger en presentator vandaag bekendgemaakt. "Soms kom je erachter dat bepaalde dingen in het leven niet goed voor iemand zijn."

In een openhartig bericht op zijn facebook-pagina geeft de Blaricummer uitleg over zijn strijd tegen de 'slechte dingen'. "Omdat ik er maar mee door ga 'de pijn te verzachten', heb ik ervoor gekozen een rehabkliniek te bezoeken", aldus Gordon.

Het is niet bekend voor welk probleem de zanger naar de kliniek gaat. In zijn biografie heeft hij wel verteld over zijn cocaïnegebruik.

Lees ook: VIDEO: Gordon redt leven van chauffeur: 'Hij schreeuwde het uit van de pijn'

Gordon brengt zijn 'probleem' naar buiten, omdat de pers er volgens hem lucht van heeft gekregen. "Vandaar mijn verklaring, voordat er weer allemaal idiote verhalen rondgaan."

Zelf heeft hij er alle vertrouwen in dat dit de juiste keuze is. "Ik heb nog een lange weg te gaan maar ik zal dit overwinnen en hiermee hopelijk een voorbeeld en inspiratie zijn voor velen. Ik hoop dat mijn privacy gerespecteerd word en men mij in alle rust dit zware proces laat doorstaan!", aldus Gordon.