Vertraging op Schiphol: vliegtuigen kunnen door storing niet tanken

SCHIPHOL - Er ontstaan op dit moment vertragingen op Schiphol omdat vliegtuigen niet kunnen tanken. Dat komt door een storing in het systeem dat de brandstoftoevoer regelt.

Een woordvoerder bevestigt aan NH Nieuws dat de vertragingen op dit moment oplopen tot 45 minuten. "Het bedrijf dat de brandstoftoevoer regelt, heeft een storing in het systeem. We sluiten niet uit dat de vertragingen verder oplopen."

Volgens luchtvaartverslaggever Doron Sajet is er inmiddels al twee vluchten uitgeweken naar een ander vliegveld. Er staan volgens hem lange rijen voor de incheckbalies, maar deze zijn wel nog gewoon geopend.

In de vertrekhallen is de situatie 'beheersbaar'. Er wordt water uitgedeeld aan mensen die onverwachts lang moeten wachten.

De Marechaussee heeft de situatie voor de zekerheid opgeschaald naar GRIP 2. Er is op dit moment nog geen sprake van een gevaarlijke situatie, maar de hulpdiensten willen zorgen dat alles paraat staat als het wel zorgelijk wordt. Dat heeft er alles mee te maken dat

Hitte

De storing is ontstaan in het systeem van Aircraft Fuel Supply, een extern bedrijf dat de brandstoftoevoer naar vliegtuigen regelt. Vliegtuigen op Schiphol kunnen niet bijgetankt worden, waardoor vertragingen ontstaan. Aircraft Fuel Supply werkt hard aan een oplossing. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Het is nog niet duidelijk of de storing is ontstaan door de hitte.

Schiphol houdt reizigers op de hoogte van de actuele situatie. Reizigers worden geadviseerd om actuele vluchtinformatie te raadplegen via de Schiphol app of de website.

Op Twitter doen gedupeerde reizigers hun beklaag:

Iemand anders klaagt dat de vertraging flink begint te worden en dat het vliegtuig ondertussen terug gaat naar de gate:

Niet alleen op Schiphol zelf wordt last ondervonden door de storing, ook in het buitenland zijn de gevolgen voelbaar. Zo zou er om 16:55 een vliegtuig uit Montpellier moeten vertrekken, maar die staat op dit moment nog vast in Amsterdam.