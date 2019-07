Landbouwdag Texel wordt definitief week verplaatst: gemeente geeft groen licht

TEXEL - Landbouwdag Texel wordt definitief verplaatst naar volgende week donderdag. Daarvoor heeft de gemeente vanmorgen het licht op groen gezet. Aanvankelijk zou het morgen zijn, maar vanwege de hitte werd het toch afgelast.

Dat schrijft onze mediapartner de Texelse Courant.

De aangekondigde hittegolf noodzaakte de organisatie gisteravond de eerder voor morgen aangekondigde Landbouwdag af te gelasten. Het besluit is met veel begrip ontvangen, alom werd het onverantwoord geacht koeien, schapen, paarden en andere dieren aan de voorspelde hoge temperaturen bloot te stellen. Voor volgende week donderdag wordt aanzienlijk milder weer verwacht.

De organisatie voerde vandaag een gesprek met de gemeente, over verplaatsing naar volgende week donderdag. Voorzitter Cor de Lugt: "De gemeente stelt zich zeer coulant en begripvol op." Daarop volgde veel telefoontjes naar allerlei betrokkenen, instanties en vrijwilligers. De Lugt: "Iedereen is enthousiast en we krijgen ook veel hulp uit onverwachte hoek. Iedereen wil dat het doorgaat, onvoorstelbaar. Zóveel betrokkenheid, ik ben er echt door geraakt."

Met als resultaat dat de Landbouwdag in Den Hoorn donderdag 1 augutus zoals het er nu naar uitziet volgens een soortgelijk programma kan worden gehouden. "Eigenlijk verandert er niets." Vorig jaar zag de organisatie zich ook al genoodzaakt Landbouwdag af te gelasten. Toen werd het echter niet verplaatst en ging het helemaal niet door.