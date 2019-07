Strandzesdaagse naar Den Helder ingekort en start vroeger door bloedhitte

DEN HELDER - De jaarlijkse Strandzesdaagse van Hoek van Holland naar Den Helder is deze dagen ingekort en de wandelaars beginnen vroeger met lopen vanwege de bloedhitte. Dat heeft organisator Woody van Loo vanmiddag gezegd in het NH Radio-programma Lunchroom.

De maatregelen zijn volgens Woody van Loo onvermijdelijk. "Alle weerrecords zullen sneuvelen, net als vorig jaar. Toen moesten we de wandeltochten op donderdag en vrijdag ook al inkorten." Nu is het dus al een dag eerder nodig.

De eerste wandelgroep van 240 lopers vertrok vanochtend om 7.00 uur, een uur eerder dan anders. "Ze lopen vandaag 20 kilometer", vertelt Van Loo. "Morgen is het nog iets minder, dan lopen ze 15 à 16 kilometer."

Rond het middaguur waren de eerste lopers al aangekomen in IJmuiden. "Maar de meesten doen rustig aan. Ze willen ook genieten van het mooie weer. Een paar zijn zelfs nog even gaan zwemmen." De intocht is zaterdag in Den Helder.