Verfrissende duik voor bestelbus: bestuurder vergeet handrem

HILVERSUM - Een bestelbusje is vanmiddag in het water beland langs de Beresteinerweg in Hilversum. De bestuurder was vergeten zijn handrem aan te trekken. Niemand raakte gewond.

Na een melding van het ongeluk werden ook duikers ingezet. Er werd al snel duidelijk dat niemand in het voertuig zat.

De duikers hielpen uiteindelijk nog wel met het bergen van het busje.