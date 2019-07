Barbecueën voor dyslectici: 'bziguettes & chazbon' in de aanbieding in Santpoort-Zuid

SANTPOORT-ZUID - Zo erg als het ontcijferen van hiëroglyfen is het nog net niet, maar het personeel van de DekaMarkt in Santpoort-Zuid maakt het er niet makkelijker op voor barbecue-minnende inwoner. De supermarkt prees eerder deze week namelijk geen briquettes en carbon, maar bziguettes en chazbon aan.

"Snel, voor ze op zijn, de aanbieding deze week bij DeKaMarkt in Santpoort-Zuid", schreef een dorpsbewoonster eerder deze op de Facebook-pagina Je bent Santpoorter als...

Ze postte er een foto van de aanbieding bij: 'bziguettes & chazbon: per zak 2,65', luidde de tekst op het bord in de supermarkt. Luidde inderdaad, want volgens een medewerkster is de fout inmiddels hersteld en zijn er nu oer-Hollandse aanmaakblokjes en houtskool in de aanbieding.