Handig! Een koelvest voor bouwvakkers: "Tijdens de schaft gooi ik 'm effe in de ijskast"

NOORDBEEMSTER - Met dertig graden in de brandende zon sjouwen, timmeren en klussen: bouwvakkers hebben het met dit weer extra zwaar. Jannes Prins uit Middenbeemster heeft een mazzeltje, want hij en zijn team worden deze week koud gehouden met koelvesten! "Wat een uitkomst! Echt koel!"

De 42-jarige timmerman en zijn team staan op dit moment te klussen aan een distributiecentrum. Dat is sinds kort een stuk beter uit te houden, dankzij een zooitje vesten met mini-koelelementjes erin.

Het zijn eigenlijk gewone, reflecterende vesten - ze wegen volgens Jannes ook hetzelfde - alleen zitten er miniballetjes in. "Je gooit 'm 's ochtends in het water en droogt hem af voordat je hem aan doet", aldus Jannes.

Vertouwen

De vesten houden het bovenlijf koeler voor een paar uur. Het klusteam kreeg ze van de projectleider. "We dragen vaak verplichte, synthetische kleding, een helm, dus het is heet. Ik had in het begin niet echt vertrouwen in dit vest, maar het werkt best goed. Al begint 'ie nu wel weer op te warmen. Ik gooi hem zo, tijdens de schaft, wel weer even in de koelkast. Want vanmiddag wordt het echt warm."

