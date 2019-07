Verkoeling voor iedereen: alle hondjes zwemmen in het Gooise water

EEMNES - De Gooische Hond in Eemnes heeft vandaag zo'n 50 honden rondscharrelen op hun terrein. En die hebben geluk, want het hondenhotel heeft speciaal een zwembad gemaakt voor de viervoeters. "Het verdient weliswaar geen schoonheidsprijs, maar het voldoet aan z'n functie en dat is de honden koel houden", vertelt Marissa Brenker lachend.

De Gooische Hond is een hondenhotel, dagopvang en uitlaatservice in één. "We hebben wel eens vaker hondenzwembadjes geplaatst, maar vaak waren die binnen twee dagen kapot. Dus we zochten een nieuwe oplossing. De buurman heeft ons strobalen geleend en daar hebben we een zwembad van gemaakt", zegt Marissa.

En of het een succes is? "Als het aan de honden ligt wel ja, maar voor ons ook trouwens. Het liefst zwem ik er de hele dag in met dit weer."

Bekijk hier hoe de honden, en Marissa, rondspartelen: