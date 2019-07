Haarlemse bruggen functioneren slecht door hoge temperaturen

HAARLEM - De Waarderbrug en de Schouwbroekerbrug in Haarlem kunnen moeilijk open en dicht vanwege de extreme hitte, zo meldt de gemeente. Door de hoge temperaturen zet het staal uit, waardoor de bruggen niet goed functioneren.

Wegverkeer kan niet over de Waarderbrug omdat deze open is gezet. Auto's en fietsers kunnen wel gebruik maken van de Schouwbroekerbrug, omdat deze in gesloten stand is geplaatst.

Lees ook: LIVEBLOG: Extreme hitte houdt tot en met vrijdag aan, dag twee van code oranje

Beide bruggen worden gekoeld met water. Omdat de Waarderbrug niet te gebruiken is, kan het verkeer omrijden via de Schoterbrug en de Prinsenbrug. Het is onduidelijk wanneer het wegverkeer weer van de Waarderbrug kan gebruikmaken.