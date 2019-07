Aangetroffen jongetje station Weesp herenigd met ouders

WEESP - Een jongetje dat eerder vandaag moederziel alleen in de omgeving van station Weesp werd aangetroffen, is herenigd met z'n ouders.

Agenten ontfermden zich over het aangetroffen jongetje en verstuurden een Burgernet-oproep met zijn signalement. Of dat heeft geholpen is niet bekend, maar feit is dat het jochie weer onder ouderlijk toezicht staat.

De politie had het jongetje ook zelf gevraagd waar hij vandaan komt, maar zonder resultaat. "Hij komt vrij moeilijk uit z'n woorden", meldde de voorlichter eerder.

Ondanks de taalbarrière had de politie geen aanwijzingen dat hij als toerist in Nederland is.