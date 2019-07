Minister onthult kunstwerk op Texel, nog geen vergunning verleend

TEXEL - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat onthult op maandag 14 oktober het kunstwerk 'In veilige handen' dat moet komen in het duingebied bij het Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Er is overigens nog geen vergunning afgegeven voor het 14 meter hoge kunstwerk.

Dat schrijft onze mediapartner de Texelse Courant. "Er is inderdaad een aanvraag voor een vergunning gedaan, deze is nog niet in behandeling omdat er nog aanvullende informatie nodig is", zegt een voorlichter van de gemeente.

Vorige week ontvingen diverse Texelaars een uitnodiging van het Hoogheemraadschap. Die begon met: "Texel is dit najaar, met de afronding van de versterking van achttien kilometer dijk en de bouw van drie gemalen, weer veilig voor stormen en overstromingen. En dat vieren we tijdens het moment 'dijk veilig' van Texel, op maandag 14 oktober."

Sinds 2009 werkt het hoogheemraadschap in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de versterking van de Waddenzeedijk. Er is tien jaar gewerkt aan de waterveiligheid van Texel. "Daarbij hebben we, in samenwerking met partijen uit de omgeving en inwoners van Texel, slimme en integrale oplossingen, zoals de Prins Hendrikzanddijk, gerealiseerd."