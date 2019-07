Rondje betalen op terras in Haarlem fors duurder, Amsterdam het allerduurst

HAARLEM - Met vrienden of familie wat drinken op het terras in Haarlem is vergeleken met vorig jaar 5,2 procent duurder geworden. In de hoofdstad van de provincie betaal je gemiddeld 24,50 euro voor een rondje (twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé).

Daarmee staat Haarlem op plek drie van duurste steden in Nederland voor een drankje op het terras, zo blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Vorig jaar was het gemiddeld totaalbedrag voor een rondje in Haarlem 23,30 euro.

Amsterdam is de duurste stad om een drankje in te doen. De prijzen stegen daar met 7,8 procent. Daarmee komt het totaalbedrag op 27,05 euro. Vorig jaar was dat 25,10 euro.

Haarlem en Amsterdam zijn de enige twee steden in Noord-Holland waar ze onderzoek hebben gedaan.

Zwolle goedkoopst

Als je het goedkoopst wil drinken op het terras, kun je het best naar Zwolle toe. Hoewel de prijzen daar ook met 2,5 procent stegen, betaal je daar net als vorig jaar nog altijd het minst voor een drankje op het terras. Een rondje kost je daar 21,88 euro.

In het hele land wordt een prijsstijging gemeten van gemiddeld 3,1 procent vergeleken met 2018.