Voordeur in Amsterdams portiek in brand gestoken: bewoonster via balkon naar buren gevlucht

AMSTERDAM - De voordeur van een woning in een appartementencomplex in de Amsterdamse Bataviastraat is vannacht in brand gestoken. De bewoonster van het appartement kon via het balkon naar de woning van de buren vluchten.

Rond 1.50 uur kwam de melding van de brand binnen bij de brandweer. Om de woning te betreden moest de brandweer de deur met een stormram inbeuken, waarna de brand snel kon worden geblust. De woning heeft rook- en waterschade opgelopen.

Rookontwikkeling in trappenhuis

De brand ging bovendien met de nodige rookontwikkeling in het trappenhuis gepaard. Daardoor moesten meerdere woningen worden gelucht. Niemand raakte bij de brand gewond.

Meerdere buurtbewoners zeggen een vluchtende man te hebben gezien. De politie heeft de brandstichting inmiddels in onderzoek en is op zoek naar de brandstichter.