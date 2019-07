Schiphol koelt zinderend heet asfalt van taxibanen

SCHIPHOL - Ook Schiphol neemt maatregelen tegen de hitte. De taxibanen zijn inmiddels zo heet dat het asfalt gekoeld moet worden. De routes van en naar de startbanen worden de komende dagen besproeid met water. Ook in de terminals probeert Schiphol het zo koel mogelijk te houden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De taxibanen op Schiphol kunnen momenteel 45 tot 50 graden worden. Net niet genoeg om een eitje te bakken volgens de luchthaven, maar wel heet genoeg om door de zware vliegtuigen vervormd te worden. Vooral bochten blijken zwakke plekken.

Het hete asfalt wordt gekoeld door de waterwagens van Schiphol. Deze trucks worden in de winter ook gebruikt, maar dan sproeien de wagens dooimiddel. Omdat Schiphol niet genoeg van deze wagens paraat heeft, worden er ook landbouwwagens ingezet. Vliegtuigen en waterwagens hoeven niet op elkaar te wachten, volgens Schiphol wordt er voor gezorgd dat ze dezelfde richting op rijden.

Terminals

Ook binnen in de vertrek- en aankomsthallen is het warm. Het vaste airconditioningsysteem is niet genoeg om de terminals en de vele reizigers koel te houden, dus worden er mobiele airco's neergezet om het wat aangenamer te maken. Ook worden zoveel mogelijk deuren dichtgelaten en houde de luchthaven de zonwering omlaag.