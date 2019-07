Organisatie Landbouwdag Texel mikt op één week uitstel: "Afgelasten doen we niet"

TEXEL - Het besluit om de Landbouwdag Texel aanstaande donderdag niet te laten doorgaan, heeft de nodige voeten in aarde. Dat vertelt voorzitter Cor de Lugt in De Ochtendshow op NH Radio. "Ook de druk van buitenaf speelt mee."

De Lugt doelt op het landelijke karakter van het evenement. Behalve van het eiland zelf komen ieder jaar ook veel mensen uit de rest van het land om de schapen- en koeienkeuring, de markt en het paardenconcours bij te wonen.

Begin deze week meldde het bestuur nog dat het evenement ondanks de voorspelde hoge temperaturen gewoon doorgang kon vinden. Op Texel zou het immers niet zo warm worden als in de rest van het land. "Het zou rond de 27 graden worden, met bewolking en wind", zegt De Lugt. "Maar nu is de wind op de dag ook weggevallen, dus gaan we we hier ook naar de 33 graden."

Met oog op het dierenwelzijn is dat te warm, meent de organisatie. "Dus hebben we gisteravond als bestuur, in overleg met veehouders, besloten om het een week op te schuiven." De Lugt benadrukt dat de Landbouwdag niet wordt geschrapt. "Afgelasten doen we niet, dat is vorig jaar al gebeurd."

Dus geen afstel, maar uitstel, al brengt dat wel het nodige extra werk met zich mee. "We zijn nu iedereen aan het benaderen, juryleden enzo. Iedereen is er enthousiast over, en vindt het een goed besluit." Vandaag gaat de organisatie om tafel met de Texel. "We zitten met de vergunningen, maar de gemeente staat er ook welwillend tegenover."

De organisatie mikt nu op 1 augustus als nieuwe datum voor de Landbouwdag. "Volgende week lijkt het goed te worden", blikt De Lugt vooruit. "De landbouwmachines zijn al op Texel, dus die blijven gewoon staan. En als het goed is, gaan we volgende week vrolijk verder."