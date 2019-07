9 jaar celstraf voor poging tot moord bij 'wildwest'-schietpartij Zaans ziekenhuis

ZAANDAM - Giovanni H. is in de rechtbank in Alkmaar tot negen jaar cel veroordeeld vanwege poging tot moord. Zijn jongere broertje Gilano is veroordeeld tot twee jaar cel wegens medeplichtigheid aan poging tot moord. Beiden waren betrokken bij de 'wildwest'-schietpartij in het Zaanse ziekenhuis in oktober vorig jaar. Die schietpartij volgde op een eerdere schietpartij op de Zaandamse Burcht. In totaal hoorden vier betrokkenen zojuist hun vonnis.

In de nacht van 13 oktober waren er twee schietpartijen in Zaandam, die later met elkaar te maken bleken te hebben. De broers H. waren eerst aan de Burcht, bij Club 25. Daar werd geschoten door en op Okan S.

De broers, uit Zaandam en Zaandijk, achtervolgden Okan S. naar het Zaans Medisch Centrum, om daar acht keer op hem te schieten. De oudste broer, Giovanni, loste daarbij de schoten. Op videobeelden was te zien hoe Giovanni schietend de hal van het ziekenhuis binnenloopt. Het personeel reageerde geschokt.

Bewezen

De rechter achtte alle strafbare feiten tegen Giovanni H. bewezen. "Er was een duidelijk plan en tijdens de autorit hadden ze de tijd om na te denken." Naast zijn straf van negen jaar, moet hij Okan S. een (immateriële) schadevergoeding van 10.000 euro betalen. Het OM zegt dat Gilano medeplichtig is, omdat hij bewust een taxichauffeur wegduwde bij het ZMC, zodat zijn broer kon schieten.

Okan S., die dus naast slachtoffer ook schutter was, is vanmiddag veroordeeld tot drie jaar gevangenis. Hij heeft als eerste schoten gelost aan de Burcht. Lloyd H. was óók bij de schietpartij aan de Burcht en schoot als reactie op Okan S. Hij moet vijf jaar de cel in en dient Okan S. een schadevergoeding te betalen van 5.600 euro. Het om had acht jaar geëist.

