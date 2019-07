Alkmaarse Nikkie helpt kleine Kenianen aan gezond gebit: "Het was heftig: iedereen heeft gaatjes"

ALKMAAR - Ze twijfelde geen moment toe ze de oproep zag: de Alkmaarse Nikkie van der Gun (28) reisde voor twee weken af naar Afrika om als tandartsassistente Keniaanse kinderen en volwassenen te helpen aan een gezonder gebit. "Het was superhard werken, want iedereen heeft hier wat; van kindjes tot oude mensen!"

Nikkie maakte deel uit van Stichting Dutch Dental Care. Twee keer per jaar gaat er een groep tandartsen, kaakchirurgen, assistentes en mondhygiënisten naar scholen in Mombassa, Kenia. "Bijna iedereen had gaatjes. Cariës heet dat. Omdat ze niet poetsen", vertelt Nikkie tegen NH Nieuws.

Zij en haar collega-tandheelkundigen werden elke morgen om 7.00 uur met een busje bij hun verblijf opgehaald. Dan reden ze naar een school waar ze zelf in een lokaal een soort tandartspraktijk hadden gebouwd. "Daar hielpen we alle kindjes van de scholen. De volwassenen uit het dorp mochten ook gratis komen."

Les in poetsen

Naast de behandelingen kregen de kids de afgelopen twee weken ook poetsles, klas voor klas! "We gaven ze ook tandenborstels en tandpasta, in de hoop dat ze het poetsen oppakken!" Toch was Nikkies poetsles voor sommige gebitjes te laat. "We hebben bij heel veel jonge kinderen kiezen moeten trekken, omdat ze al helemaal verloren waren. Die kinderen lopen nu de rest van hun leven zonder kies en met tandenpoetsen kunnen ze dit allemaal voorkomen."

De Alkmaarse moest zelf het geld bij elkaar krijgen om de reis naar Kenia te bekostigen; ze deed het namelijk allemaal vrijwillig. "Ik had al heel mooie verhalen van collega's gehoord over de reis. Het was zo bijzonder om te zien dat de kinderen daar toch altijd blij en vrolijk zijn, ook al hebben ze helemaal niks."

Blij

Inmiddels is Nikkie dus weer thuis en ook gewoon weer aan het werk in haar Noord-Hollandse praktijk. "Jammer, maar ik vond de afgelopen tijd erg bijzonder en ook heftig. Ze hebben bijvoorbeeld allemaal één schooluniform waar gaten en scheuren in zitten. En toch spelen ze elke dag heel blij buiten."