'Nederlands meestgezochte crimineel Ridouan Taghi schuilt in Dubai'

AMSTERDAM - Topcrimineel Ridouan Taghi zou zich op het moment schuilhouden in Dubai. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie.

"We hebben nu erg sterke aanwijzingen dat Taghi in Dubai zit. Het net rond Taghi begint zich te sluiten", zegt een van de bronnen tegen de krant. De bron wil niet zeggen waarom politie en justitie denken te weten dat Taghi zich op het moment in Dubai bevindt.

Lees ook: 100.000 euro voor gouden tip over Ridouan Taghi, hoogste beloning ooit

Afgelopen week gaf de politie verouderingstekeningen vrij van Taghi en Saïd Razzouki, die net als Taghi in verband wordt gebracht met een reeks liquidaties. Vakantiegangers werd bovendien gevraagd uit te kijken naar de twee. De hoofdofficier van Justitie loofde bovendien een beloning van tweemaal 100.000 euro voor de tip die zou leiden tot de aanhouding van Taghi en Razzouki.

Kartbaan

Ook vorig jaar al waren er geruchten dat Taghi zich in Dubai zou ophouden. Op de website van de politie werden toen foto's gepubliceerd van een groepje mannen, die genomen waren bij een kartbaan in Dubai. Daarbij werd gemeld dat een van de mannen Taghi zou zijn.

Lees ook: 'Gezochte liquidatie-verdachten Taghi en Razzouki mogelijk in Mexico'

Inez Weski, de advocaat van Taghi zei destijds echter dat Taghi helemaal niet te zien was op de bewerkte foto. "Het Openbaar Ministerie maakt met deze disproportionele en onbegrijpelijke oproep in feite van Dubai een soort openbaar jachtterrein, vermoedelijk wetende dat cliënt daar niet te vinden is."