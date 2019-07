I Amsterdam-letters Amsterdam-Noord in de fik gestoken

AMSTERDAM - De fameuze I Amsterdam-letters in Amsterdam-Noord zijn vannacht in brand gestoken. Het vuur werd geblust door de toegesnelde politie.

Omstreeks 1.30 uur kreeg de brandweer een melding vanuit de Van der Pekstraat: daar zou afval in brand staan. De politie was eerder in de straat, en zag hoe enkele letters van de beroemde citymarketingslogan in brand stonden.

Poederblusser

Omdat de omvang van de brand nog beperkt was, ging de politie de vlammen eigenhandig en met een poederblusser te lijf. Met succes, want niet veel later was de brand geblust, laat een getuige aan NH Nieuws weten.





Nadat de brandweer zich ervan had verzekerd dat er geen materiaal meer smeulde, zat het werk erop. De politie doet onderzoek naar de brandstichting.

Er zijn meerdere I Amsterdam-letters in Amsterdam.