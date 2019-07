Al 64 jaar een traditie tijdens de ronde van Frankrijk: de Tour de Kwakel

DE KWAKEL - In de Kwakel zijn ze gek op de Tour de France. Zo gek zelfs, dat ze daar al 64 jaar op rij hun eigen tour organiseren. De fietsen laten ze staan, maar de strijd onderling is aan. Wie het best voorspelt welke renners de etappes winnen, wint de Tour de Kwakel.

Rijk worden de deelnemers niet van de Tour de Kwakel: de inzet is 20 euro en uiteindelijk houdt de winnaar niet veel meer dan dat over. Maar daar gaat het ook niet om in het dorp. Het draait om gezellig met elkaar een drankje drinken in de Tourhome, elkaar weer zien en spreken, maar ook om de heuse Tour de Kwakel-gele trui.

Koud biertje

Eigenlijk is het evenement een uit de hand gelopen pooltje, maar wel eentje met een 64-jarige traditie. Er kunnen maximaal honderd Kwakelaars en hier en daar een buurdorpeling meedoen. De Tour kijken doet iedereen thuis. Dagelijks moeten de deelnemers hun voorspelling met de 10 beste renners voor de volgende dag inleveren in de Tourhome. 's Avonds komt iedereen bij elkaar om de scores te vergelijken en een koud biertje open trekken.

De gele trui-drager van vandaag is Kees. Hij doet al 45 jaar mee en wist voor het eerst de gele Kwakel-trui te bemachtigen. Maar niet voor lang: dorpsgenoot Bart, die pas zeven jaar meespeelt, heeft de gele trui alweer kunnen afpakken van Kees. Bart weet een klein beetje hoe het voelt om de Tour te winnen, hij woont samen met een oud-winnares, die de Tour de Kwakel-trui, -geldpot en -beker wist binnen te slepen.

Gat

Na zondag is de Tour de France, en dus ook de Tour de Kwakel alweer voorbij. Maar in een diep gat vallen de Kwakelaars niet, zegt organisator Marga Kouw: "Als je volgend jaar weer begint en je hebt elkaar bijna een jaar niet gezien, dan is het net alsof je elkaar gisteren gezien hebt."