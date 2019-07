Landbouwdag Texel vanwege dierenwelzijn tóch afgelast door verwachte hitte

DEN HOORN - De Landbouwdag op Texel, die voor aankomende donderdag op het programma stond, wordt toch wel afgelast. Dat heeft de organisatie vanavond bekend gemaakt.

Dat meldt mediapartner Texelse Courant. Eerder deze week maakte de organisatie juist bekend dat het evenement gewoon door zou gaan ondanks de weersvoorspellingen. Het zag er toen naar uit dat het op Texel niet warmer dan 30 graden zou worden en er zou een aangenaam briesje komen te staan.

De weersvoorspelling geeft nu echter aan dat ook Texel aan de zinderende hitte zal moeten gaan geloven. Om het welzijn van de dieren die bij de Landbouwdag aanwezig zullen zijn te waarborgen wordt het evenement dus afgelast.

De organisatie is nu in gesprek met alle betrokken partijen om te kijken of het mogelijk is om het hele evenement naar donderdag 1 augustus - een week later dus - te verplaatsen.