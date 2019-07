Scooterrijder zwaargewond bij eenzijdig ongeluk in Den Helder

DEN HELDER - Op de Weststraat in Den Helder is een scooterrijder hard ten val gekomen na een eenzijdige botsing. Het slachtoffers is zwaargewond.

De scooterrijder - volgens een getuige een vrouw - reed op het fietspad, raakte het obstakel en kwam zwaar ten val. "Zij is tegen die bank gereden," aldus een omstander.

Vanwege de ernst van de verwondingen moest naast de ambulancedienst ook een arts ter plaatse komen met een traumahelikopter. De weg naar de boot van Texel werd daardoor tijdelijk afgezet.