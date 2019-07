Bromfietser (20) met 'vuurwapen' en boksbeugel aangehouden in Wormer

WORMERVEER - Bij een surveillance in Wormer heeft de politie vannacht een 20-jarige man uit Assendelft aangehouden.

De politie zag de man rijden en besloot een controle te doen. De man op de brommer zag dit duidelijk niet zitten en ging er vandoor. Uiteindelijk kon de man klemgereden worden op de Weverstraat in Wormerveer. Hij gooide iets weg wat op een vuurwapen leek.

De man werd aangehouden. Onder de buddyseat werd ook nog een boksbeugel gevonden. Het wapen dat de man weggooide bleek een airsoftwapen te zijn. Allebei de wapens zijn in beslag genomen.

Daarnaast had de politie de indruk dat de man onder invloed van cocaïne was. Hij is overgebracht naar het bureau in Zaandijk, waar bloed is afgenomen door een arts.