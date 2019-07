Brugspringers zoeken verkoeling in Obdam en Ursem

URSEM - Hoewel de hitte voor sommige misschien een beetje afzien is, zijn er ook genoeg mensen die juist genieten van de hoge temperaturen van vandaag.

Zo ook deze waterratten in West-Friesland. In Obdam en Ursem werd er druk van bruggen gesprongen:

Tekst gaat verder onder de video



Deze waaghalzen hadden lak aan de regels: officieel mag brugspringen van Rijkswaterstaat niet. Ze waarschuwen dat er vooral in vaargeulen soms een gevaarlijke stroming kan staan en dat een brug altijd hoger is dan je denkt. Voor deze springers zal er niet veel aan de hand zijn, maar mensen die van bruggen over drukbevaren kanalen springen kunnen een boete van 140 euro krijgen.