Politiehond Alpha overlijdt bijna aan slagaderlijke bloeding door afval op strand

AMSTERDAM - Wat een ontspannen middag op het strand had moeten worden, eindigde voor politiehond Alpha en zijn begeleider Johan in een behoorlijk stressvolle situatie. De hond raakte zwaargewond door afval op het strand. Volgens baasje Johan had het geen vijf minuten langer moeten duren...

Een tijdje geleden mocht de negen maanden oude politiehond in opleiding Alpha genieten van een mooie dag aan het strand met zijn begeleider, Johan, en zijn hondenbroer Nick. De twee waren vrolijk over het strand aan het ravotten toen het ineens flink mis ging.

Op het nippertje gered

Alpha kwam terecht in een stuk glas dat iemand had laten slingeren, waardoor een slagaderlijke bloeding ontstond. Johan handelde snel en reed met gierende banden naar de dierenkliniek, waar Alpha op het nippertje gered kon worden. Wat bleek? Als het vijf minuten langer had geduurd was Alpha waarschijnlijk doodgebloed.

Naar omstandigheden gaat het nu goed met Alpha. Hij doet op Facebook wel een duidelijke oproep: "Ruim alsjeblieft je zooi op. Niet alleen glas, ook al die andere meuk. Want van blik, plastic en papier in de natuur wordt gewoon niemand blij. Bij voorbaat dank!"

De wond van Alpha en het stuk glas dat de verwonding veroorzaakt heeft: