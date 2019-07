Motorrijder overleden na val over vangrail op A4

AMSTERDAM - Een motorrijder is rond 18.15 uur onderuit gegaan op de A4 bij de afrit Sloten. Hij is aan zijn verwondingen overleden. Er zijn door het ongeluk lange files ontstaan.

Door de val is de motorrijder over de vangrail beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en heeft op de snelweg gestaan. Hulpdiensten hebben de motorrijder gereanimeerd, maar dit was tevergeefs. Hij overleed ter plekke.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk precies kon gebeuren.

Door het ongeval staat de A4 al enige tijd vast en is de afrit Sloten dicht. Al vanaf de Schipholtunnel is het verkeer gestremd.