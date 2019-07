Kippen uit auto gegooid en gedumpt op tuincomplex in Amsterdam

AMSTERDAM - Afgelopen zondag heeft een onbekende drie kippen gedumpt op tuincomplex De Bretten in Amsterdam. De 'dames' zouden uit een auto zijn gegooid.

De Dierenambulance werd ingeschakeld. "Daar stonden ze dan in het donker: het was allang bedtijd", zo schrijven ze. "We konden ze zo pakken."

Lees ook: Politie zoekt eigenaar van gedumpte konijnen langs N9

De kippen kregen water en eten en hebben de nacht doorgebracht bij de Dierenambulance. Inmiddels zijn ze naar een opvang gebracht.