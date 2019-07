Man (32) met drugs op bedreigt strandbezoekers bij Groote Keeten

GROOTE KEETEN - Op het strand bij Groote Keeten is een 32-jarige man opgepakt voor het bedreigen van strandgasten en het vernielen van een stoel. Hij bleek onder invloed te zijn van drugs.

De man gedroeg zich rond het middaguur agressief bij een strandpaviljoen bij Strandslag Groote Keeten. Naast het intimideren van gasten was hij ook bedreigend richting het horecapersoneel. Hij brak in zijn woede de poot van een terrasstoel af.

Agenten wilden de man arresteren, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De man, onder invloed van drugs, was niet van plan om mee te gaan. Omdat er veel kinderen op het strand waren wilden agenten geen geweld gebruiken, waardoor het na lang praten lukte om de man in de boeien te slaan.

Hij is overgebracht naar het bureau in Den Helder en wordt nog vandaag verhoord.