Ongeluk op A9: weg weer vrijgegeven maar nu kapotte auto

SPAARNDAM - Op de A9 zijn vanmiddag meerdere ongelukken gebeurd. Op het hoogtepunt stond er ruim twee uur file tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen. Toen de weg werd vrijgegeven ontstond er een nieuwe file door een kapotte auto.

Eén van de ongelukken gebeurde om kwart voor vier en betrof een kettingbotsing. Volgens een woordvoerder van de politie is bij dit ongeluk iemand gewond geraakt: deze moest nagekeken worden in de ambulance maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

De chaos ontstond door een ongeluk ter hoogte van Spaarndam, hierna volgde een nieuw incident aan het Rottepolderplein. De weg is ondertussen weer vrijgegeven, maar volgens de ANWB gooit een kapotte auto nu roet in het eten. De rechterrijstrook is op dit moment nog dicht tussen Aalsmeer en Rottepolderplein. De vertraging is daar meer dan een uur.

Hitte

Probeer waar mogelijk om te rijden en niet aan te sluiten in de file. Een stilstaande auto zonder airco wordt erg snel heet. Als omrijden niet mogelijk is, zorg dan voor genoeg water.