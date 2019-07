Vragen over belofte extra controle afvaloverlast op zondagen: "Maar dan zijn we er niet"

HOORN - Volgens Arwin Rood van de D66 in Hoorn is het misschien wel ergernis nummer één onder inwoners van de binnenstad: het zwerfafval dat op zondag al wordt neergelegd, maar pas op maandag wordt opgehaald. Gemeente Hoorn heeft extra controles beloofd, maar deze lijken niet altijd te worden nageleefd.

Het stemde Rood in eerste instantie blij toen hij op 28 juni een bericht op Facebook las van de gemeente Hoorn. "We krijgen veel klachten over afval dat te vroeg aan de straat staat. Aanbieden is pas toegestaan vanaf maandagochtend 06.00 uur. Zondag controleren we in de binnenstad extra op verkeerd aangeboden huisafval."

Maar liefs 261 reacties stroomden binnen waarom de gemeente inwoners vroeg om al hun klachten in te dienen via een speciaal meldpunt.

'We zijn zondag niet aanwezig'

Een inwoner van de binnenstad volgde dit advies. De reactie vanuit de gemeente op zijn klacht stemde hem echter meer verward dan gerust. "Wij zijn doorgaans op zondag niet aanwezig, waardoor handhaving erg lastig wordt. Op maandag wordt het vuil in de binnenstad alweer opgehaald, dus we kunnen er niet zo veel mee.”

Arwin Rood: "Je kunt natuurlijk als gemeente niet met een beleid komen en dan dit soort antwoorden sturen. Dat is een verkeerd signaal naar de inwoners van Hoorn."

Wel of niet gehandhaafd?

Of er nu wel of niet wordt gehandhaafd en gecontroleerd en hoe vaak, vraagt Rood nu aan het college van burgemeesters en wethouders. "Misschien gebeurd het wel, maar dan sporadisch? Het is wel belangrijk om dit te weten. Dit onderwerp is ergernis nummer één bij inwoners van de stad, dus als er meer budget of mankracht nodig is kunnen we daar bijvoorbeeld over praten."

Rood hoopt binnen een aantal weken antwoord te krijgen van het college.