Noord-Hollanders veroordeeld tot forse celstraffen voor brute moord op klaarlichte dag

LEIDEN - Twee mannen uit Westzaan en Heerhugowaard (26 en 37 jaar) hebben in hoger beroep voor een liquidatie in Leiden dezelfde hoge straffen gekregen als de rechtbank vorig jaar al had opgelegd. Zij gaan respectievelijk 25 en 22 jaar de cel in voor de moord op een 50-jarige man uit Leiden.

De schutter, de man uit Westzaan, sprong op de bewuste dag uit een busje, leegde midden op straat zijn magazijn op het slachtoffer en stapte weer in. De bestuurder was de man uit Heerhugowaard. De Leidenaar werd doorzeefd met 33 kogels en bezweek twee dagen later aan zijn verwondingen.

Sporen

Het vluchtbusje werd na de liquidatie iets verderop in Leiden gevonden, met DNA-sporen van beide verdachten en onder meer twee handvuurwapens en het automatische wapen waarmee de liquidatie is gepleegd. Bij de deur lag een open jerrycan, waaruit benzine was gelekt. Kennelijk was het de bedoeling geweest het busje in brand te steken.

Getuigen zagen hoe het tweetal vanuit het busje op een gereedstaande scooter sprongen en samen wegreden op hoge snelheid. Het tweetal is ook op de vlucht vastgelegd door camera's. Na een tijdje zijn ze lopend verder gegaan naar het station, waar door camera's is vastgelegd hoe ze schijnbaar volkomen rustig de stationshal binnen wandelen.

Geld

Het is altijd onduidelijk gebleven waarom de moord is gepleegd - de verdachten kenden het slachtoffer niet. Volgens het OM is er waarschijnlijk sprake geweest van een opdrachtgever en hebben de mannen de liquidatie voor geld gepleegd.