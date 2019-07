Hoe West-Friezen de hitte trotseren: "Om negen uur lagen er al drie dames onder de zonnebank"

HOORN - Waar menig West-Fries in de buitenlucht vertoeft, zijn er ook mensen in de bioscoop en bij de zonnebank te vinden.

In de bioscoop in Hoorn kun je bijna een speld horen vallen. Toch verwacht Vue vandaag zo'n 600 tot 1.000 bezoekers. "Dat is zo'n beetje de helft van een normale zomerse dag", vertelt Axel Wilken van Vue Hoorn. Vooral 's avonds komen mensen voornamelijk naar de film om de dag in koelte af te sluiten. "En dan hebben we nu nog het geluk dat er een aantal nieuwe populaire films draaien."

Ook bij het strandje naast de Schouwburg aan de Westerdijk vindt jong en oud verkoeling. Bezoekers kijken vooral uit naar de komst van het nieuwe grote stadsstrand. Het is nog wel even geduld hebben, want naar verwachting moet het in de zomer van 2022 pas klaar zijn. "Ik kijk er erg naar uit", vertelt een man die met zijn kleinkinderen een zandkasteel bouwt. "Dan kunnen we er heerlijk met familie en kleinkinderen heen."

Niet iedereen heeft tijd om van de zon te kunnen genieten. Veel mensen zijn gewoon aan het werk vandaag, maar willen wel graag voorbereid de zon in als ze vrij zijn. Daarom brengen ze alvast een bezoek aan de zonnebank. Zo is het bij zonnecentrum La Sol in Hoorn vooral in de ochtend en avonduren druk. "We hadden vanochtend al om één over negen drie dames onder de zonnebank liggen", vertelt Sacha Bakker van La Sol.

Dankzij de warmte hebben ijszaken het in ieder geval lekker druk. Zo doet Floor van Gino Ijs met haar ijssalon op wielen, meerdere locaties aan. "We hebben het zeker druk. Ik heb flinke opslagruimte voor ons ijs in de wagen, dus we hebben genoeg om 500 ijsjes te verkopen." Maar dat de vakantietijd is aangebroken, merkt ze wel. "Vooral bedrijven waar nog volop gewerkt wordt, zijn blij als we op een dag als vandaag langskomen."