Biseksuele pinguïns en microben met zeven geslachten: Artis toont tijdens Pride seksuele diversiteit

AMSTERDAM - Artis in Amsterdam laat deze zomer de seksuele diversiteit in de dierenwereld zien. Er zijn rondleidingen langs biseksuele pinguïns, vissen die van geslacht veranderen en mannelijke vogelkoppels die samen kuikens grootbrengen. Artis haakt daarmee in op de Pride, het festival voor gelijke rechten voor iedereen dat van 27 juli tot en met 4 augustus wordt gehouden.

Homoseksueel paar- en broedgedrag is al bij meer dan 1500 soorten vogels en zoogdieren waargenomen, waaronder bij olifanten, gorilla’s, pinguïns, leeuwen en gieren. Het draait niet alleen om seks; ook het samen grootbrengen van jongen door stellen van hetzelfde geslacht komt vaak voor, vooral onder vogelsoorten.

Veel bacteriën en schimmels hebben helemaal geen geslacht, terwijl andere microben er juist een heleboel hebben. Zo heeft de eencellige Tetrahymena wel zeven verschillende geslachten. Ieder geslacht kan met elk van de zes andere geslachten voortplanten, maar niet met het eigen type. Ook zijn er soorten die van geslacht kunnen veranderen, zoals de zwarte driebandanemoonvis.

De rondleidingen zijn in de weekends van 27 en 28 juli, en van 3 en 4 augustus. Ze beginnen om 14.00 uur bij de Apenrots.