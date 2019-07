Kalm blijven en veel drinken is het devies in zorgcentrum Westerheem

HEEMSKERK - De echte hitte moet nog beginnen, maar in zorgcentrum Westerheem in Heemskerk is het hitteprotocol al in werking gesteld. De bewoners krijgen extra aandacht, worden uit de zon gehouden en worden verplicht veel te drinken.

"Zolang je je rustig houdt is er niets aan de hand", zegt een oudere man die een plekje onder de parasol heeft gevonden." 'Blijven zitten waar je zit', is zijn devies. Toch vertrekt even verderop een bestelbus met bewoners voor een tripje naar Bakkum, waar ze pannenkoeken gaan eten. "Nee, daarvoor is het niet te warm", aldus één van de inzittenden. "Een pannenkoek gaat er altijd in."

Dirk van der Aar, verbonden aan Westerheem, ziet het lachend aan. In het zorgcentrum zijn ze inmiddels gewend aan de hitte, hoge temperaturen komen nu eenmaal vaker voor de laatste jaren. En dus weet het personeel hoe er mee om te gaan. Van der Aar: "We hebben er duidelijke afspraken over en iedereen houdt zich er aan. Eigenlijk hebben we nog nooit problemen gehad. We verzorgen de mensen hier goed, zorgen dat het ze aan niets ontbreekt."