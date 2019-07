Hond gered van snikheet balkon in Wormerveer

WORMERVEER - In Wormerweer heeft de politie vanmiddag samen met de brandweer een hond van een balkon gehaald. Het beestje zat opgesloten in de brandende zon.

De politie zag het dier zitten en heeft contact opgenomen met de Dierenambulance om te overleggen. Daaruit bleek dat de situatie inderdaad zo zorgwekkend was als gedacht: het is voor honden levensgevaarlijk om met deze temperaturen lange tijd in de brandende zon te zitten.

Daarom werd besloten om de hond naar beneden te halen. De politie gaat in gesprek met de eigenaar van de hond om te bespreken hoe dit kon gebeuren.