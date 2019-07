Dader in beeld voor beschietingen paintballgeweer: "Lijkt jeugdige overmoed"

SCHAGEN - Er is een dader in beeld voor de beschietingen met een paintballgeweer in Schagen. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws. "We hebben een helder beeld over waar we moeten zijn", zegt woordvoerder Menno Hartenberg.

Eerder deze maand werden twee mensen, de een op de fiets en de ander lopend, beschoten met een paintballgeweer. Dat afgelopen weekend ook nog een 11-jarige jongen met een luchtbuks werd beschoten, lijkt toeval.

"Het lijkt een eenmalige actie te zijn", vervolgt Hartenberg. "Een zaak van jeugdige overmoed."

Of de dader ook is aangehouden, is niet duidelijk. "We zijn druk bezig met de zaak."