Veiligheidsregio Kennemerland schaalt op naar fase 2: verhoogde kans op natuurbranden

HEEMSKERK - Door de aanhoudende droogte is er een grotere kans op duin- en natuurbranden. Reden voor de Veiligheidsregio Kennemerland om vandaag fase 2 af te kondigen voor natuurgebieden in de regio Kennemerland.

Zo hoopt de Veiligheidsregio op extra alertheid bij bezoekers van natuurgebieden. Er wordt afgeraden om te roken en geldt er vanaf vandaag ook een stookverbod, zo vertelt adviseur Maurice Peschier van de Brandweer Kennemerland aan NH Nieuws. "De snelheid en de locatiebepaling van een duinbrand zijn voor de hulpdiensten van groot belang. Vind je geen straatnaam, probeer dan het dichtstbijzijnde zitbankje te vinden. Ieder bankje heeft een uniek nummer en zo kan de brandweer sneller ter plaatste komen om de brandbestrijding te beginnen. Want zeker met een harde wind zijn de duinbranden vaak onvoorspelbaar."

Ook is het volgens de Veiligheidsregio raadzaam te onthouden op welke plek je het natuurgebied binnengaat. En wordt opgeroepen verdachte situaties direct te melden. Boswachters van de natuurbeheerders houden vanaf vandaag extra toezicht.

Omwonenden in Heemskerk hebben de duinbrand van vorig jaar nog vers in het geheugen. Ze vinden het een goede zaak dat er wordt gewaarschuwd. "Je ziet mensen vaak nog gewoon met een peuk het duingebied inlopen", vertelt Theun Kok. "Het is goed de mensen te informeren, want wij kennen het gebied op ons duimpje, anderen niet. En dan is het goed te weten hoe je een locatie zo goed als mogelijk kan doorgeven."

Fase 2

Peschier stip aan dat het zeker niet om een verbod gaat om het duingebied in te gaan. "Dat vinden we juist alleen maar goed. Hoe meer mensen hoe beter, want dan is de kans op het sneller ontdekken van brand ook groter. Maar laat iedereen er wel om denken wat je in de natuur doet."

