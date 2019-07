Schagenaar (51) verdacht van betrokkenheid bij grote drugssmokkelzaak

SCHAGEN - De 51-jarige T. M. uit Schagen wordt met vijf andere mensen ervan verdacht betrokken te zijn bij een grote drugssmokkelzaak. De drugsbende zou tussen 2017 en 2019 hebben geprobeerd honderden kilo's cocaïne Nederland binnen te smokkelen vanuit Zuid-Amerika. De Schagenaar moest vandaag voorkomen bij de rechtbank in Arnhem.

De verdachten kwamen min of meer 'toevallig' in beeld tijdens een ander onderzoek naar hennepteelt, zo verklaarde de officier van justitie op een eerdere zitting. De twee hoofdverdachten komen uit Ede en worden gezien als de hoofdrolspelers in de drugszaak. De man uit Schagen werd later aan het rijtje verdachten toegevoegd.

Lees ook: Straffen tot ruim dertien jaar voor drugssmokkel met viskotters

Hier blijft het volgens Manon Aalmoes, advocaat van de Schager verdachte, niet bij: er worden mogelijk nog meer mensen gearresteerd. Volgens de officier van justitie hebben de verdachten 'allemaal hun eigen netwerk' en wilden ze daarmee bereiken dat er cocaïne het land in werd gebracht en crimineel geld kon worden witgewassen.

Het onderzoek is nog lang niet afgerond: naar verwachting is pas volgend jaar de inhoudelijke behandeling.