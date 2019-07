KLM moet opvang van erbarmelijk vervoerde schildpadden betalen

SCHIPHOL - KLM moet betalen voor de noodopvang van schildpadden die twee jaar geleden door de luchtvaartmaatschappij onder erbarmelijke omstandigheden waren vervoerd. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had die noodopvang geregeld en de kosten van 470.000 euro bij KLM in rekening gebracht.

Bij een controle in de zomer van 2017 bleken 11.000 schildpadden die vanuit Kenia en Zuid-Amerika naar Azië werden vervoerd in veel te krappe hokken te zitten. Een aantal had de reis daardoor niet overleefd en de resterende dieren verkeerden in slechte gezondheid.

KLM erkende dat het vervoer niet goed was gegaan en was het er ook mee eens dat ingrijpen nodig was, maar claimde voor de rechter dat de opvang goedkoper had gekund in het KLM Dierenhotel op Schiphol. Het CBb is daar niet van overtuigd omdat die opvang niet de benodigde waterbassins heeft voor zoveel schildpadden.