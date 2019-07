Sprookjeswonderland en Zuiderzeemuseum: "Het is hier juist fijn vertoeven tijdens de warmte"

ENKHUIZEN - Het is voor de West-Friese attractieparken als Sprookjeswonderland en het Zuiderzeemuseum nog maar even afwachten hoeveel bezoekers er komen tijdens de hittegolf. "We verwachten dat mensen eerder verkoeling zoeken bij het water, maar het is hier juist heerlijk met de frisse wind van het IJsselmeer", aldus het Zuiderzeemuseum.

"We merken wel vaker dat mensen naar het strand trekken met de warmte en dat we dan minder bezoekers hebben", vertelt het Zuiderzeemuseum. Sprookjeswonderland beaamt dit: "Mensen zoeken de verkoeling van het water op."

Frisse wind van IJsselmeer

Toch is het volgens beiden attractieparken helemaal niet slecht om er lekker rond te lopen. "We zitten hier in de frisse wind van het IJsselmeer. Dat is juist fijn en verkoelend", aldus het Zuiderzeemuseum. Ook buurpark Sprookjeswonderland zegt 'een groot gedeelte in de bossen te zitten' en daarom altijd schaduw te kunnen bieden aan bezoekers.

Aan het organiseren van een speciaal waterspektakel geven beiden parken geen gehoor. "Daar zitten veel regels aan verbonden. Dat kan helaas niet zomaar", aldus het Sprookjeswonderland.

Nog wel in klederdracht

Het museum vertelt al veel met waterwerken te doen en dat kinderen lekker met bootjes kunnen varen. Ondanks de warmte blijven medewerkers die rondlopen in het museum nog wel klederdracht dragen. "Ze zullen alleen meer de schaduw opzoeken en zich minder 'druk maken'."