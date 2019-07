Strandplannen? Kijk hier of de Noord-Hollandse stranden al vol liggen

NOORD-HOLLAND - De temperaturen lopen de komende dagen flink op en wat is dan beter dan verkoeling zoeken in de zee? Dat kan gelukkig op verschillende plekken in de provincie, maar de ervaring leert dat het op het strand ontzettend druk kan worden. Wil je de drukte en de teleurstelling van een vol strand voor zijn? Hou dan de livestreams van de stranden in de gaten.

Op zes verschillende plekken in de provincie kan je via een webcam meekijken naar de drukte langs de kust. Heb je dus zin om een frisse duik te nemen, kijk dan hieronder waar je het best je handdoek kan neerleggen:

- Livestream Castricum

- Livestream Egmond aan Zee

- Livestream IJmuiden

- Livestream Petten

- Livestream Texel

- Livestream Zandvoort