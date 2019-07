Sevn Alias haalt uit naar Zwarte Cross: "Ik hoef hier nooit meer te staan"

AMSTERDAM - De Amsterdamse rapper Sevn Alias heeft in een post op Instagram flink uitgehaald naar festival Zwarte Cross. Op het terrein stond een bord met de tekst 'Allah's afbakbar' en er hing een poster met de uitroep 'Leve de kleurling'.

Gisteravond werden het bord en het spandoek verwijderd door de organisatie. Maar een foto op social media had toen al voor de nodige ophef gezorgd, schrijft de NOS.

Tekst gaat verder onder foto:



Herres

Sevn Alias werd het afgelopen voetbalseizoen bekend met het nummer Herres (Op die flank als David Neres). Voor veel Ajacieden is het nummer verbonden met het succesvolle Champions League-seizoen. Ook tijdens het optreden van Sevn Alias op de Zwarte Cross werd er flink meegebruld met het nummer, zoals te zien is op onderstaande video.

Tekst gaat verder onder foto:



Niet veel later deelde de rapper de twee foto's van de borden op zijn Instagram. "Dames en heren, ik support dit VOOR GEEN GOUD. Als ik dit van tevoren had geweten, had ik mezelf nooit op dit festival vertoond. Schandalig. Love naar de mensen die oprecht voor mij zijn gekomen vandaag, maar Ik hoef hier nooit meer te staan."

Onder het bericht van Sevn Alias reageren veel mensen met onbegrip. "Tis wat....lekker thuis blijven zou ik zeggen!"en "Ze moeten ook altijd wat te zeuren hebben he godver man."

'Niet acceptabel'

In een video reageert de rapper weer op die kritiek. "Het kan mij niet schelen over welk geloof het gaat. Op het moment dat jullie dat acceptabel vinden, is dat gewoon helemaal jullie zaak. Ik persoonlijk kies er gewoon voor om daar geen onderdeel van uit te maken (...) Jullie vinden dat blijkbaar acceptabel. Ik vind dat niet acceptabel."

De organisatie van de Zwarte Cross heeft op de commotie over het bord en het spandoek gereageerd. "De teksten hierop werden als discriminerend, racistisch, beledigend en respectloos ervaren. Dit betreuren wij, oprecht, ten zeerste. (...) De Zwarte Cross is een festival waar pertinent geen plek is voor racisme, discriminatie en respectloos gedrag."