Drie dagen non-stop code oranje: weeralarm tot en met donderdag van kracht

NOORD-HOLLAND - Meestal geldt een weeralarm voor enkele uren, een halve of een hele dag, maar de voorspelde aanhoudende hitte van deze week is voor het KNMI reden om bij voorbaat drie dagen code oranje af te kondigen.

Sinds vanochtend 9.00 uur is het weeralarm in heel Nederland, met uitzondering van het Waddengebied, van kracht. Die situatie duurt volgens het KNMI tot en met donderdag. In het Waddengebied - en dus op Texel - geldt tot die tijd code geel.

Lees ook: Nationaal hitteplan van kracht voor heel Nederland

Vanwege de extreme temperaturen heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Daarmee worden kwetsbare groepen gewaarschuwd voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen. Wie de hitte wél goed kan verdragen, wordt gevraagd extra te letten op mensen die er onder lijden.

Lees ook: Eerste hulp bij hitte: 7 tips om de tropische temperaturen te overleven

In Noord-Holland liggen de maximumtemperaturen vandaag rond de 31 à 32 graden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer en donderdag zou het Noord-Hollandse temperatuurrecord wel eens kunnen sneuvelen.