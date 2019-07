Weer brandstichting bij woning Zwaanshoek: daders voortvluchtig

ZWAANSHOEK - Voor de tweede keer deze maand heeft er in een woning in Zwaanshoek brand gewoed. Net als anderhalve week geleden gaat de politie er bij de brand van vanochtend van uit dat het vuur is aangestoken.

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws. De brand in de woning aan de Bennebroekerdijk brak vanochtend rond 7.15 uur uit, waarna de bewoners zichzelf in veiligheid brachten en de hulpdiensten opriepen. Terwijl de brandweer de vlammen bluste, stuitte de politie op enkele voorwerpen die op brandstichting wijzen.

Om welke voorwerpen het gaat, wil de politiewoordvoerder niet kwijt. Noordhollands Dagblad schrijft op basis van foto's echter dat er onder het ingeslagen en zwartgeblakerd raam van de woning een hamer en een flesje zijn gevonden.

Grijze auto met Pools kenteken

Na de brandstichting riep de politie via Burgernet op uit te kijken naar drie verdachten, die in een grijze auto met Pools kenteken zouden zijn gevlucht. Het gaat om drie donkergetinte mannen, die vooralsnog niet zijn gevonden. De politie vraagt getuigen en mensen met tips contact op te nemen.

Het vuur was snel onder controle en er is niemand gewond geraakt, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. De politie bevestigt dat het om dezelfde woning gaat als waar twee weken geleden brand woedde. Ook van die brand wordt vermoed dat er opzet in het spel was. "Dat onderzoekt loopt nog", besluit de politiewoordvoerder.