Tractor botst tegen pilaar spoorviaduct Amsterdam

AMSTERDAM - Een tractor met aanhanger is vanochtend vroeg tegen een pilaar van het spoorviaduct op de Cornelis Lelylaan gereden.

Op een foto is te zien dat de tractor en aanhanger gekanteld zijn en dwars over het wegdek liggen. Mogelijk gaat het om een tractor met watertank waarmee bruggen gekoeld worden en bomen mee van water worden voorzien. In verband met de verwachte hitte worden veel bruggen in de stad nat gehouden, zodat ze open en dicht kunnen.

Het is nog niet duidelijk of er iemand gewond geraakt is bij het ongeluk. Ook is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.