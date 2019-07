Alkmaarder met hersenletsel maakt motortocht voor goede doel: "Ook voor eigen verwerking"

ALKMAAR - Alkmaarder Wouter van Velzen (31) begint deze week aan een motorrit van 1800 kilometer naar Zuid-Frankrijk. Voor sommigen is dat geen bijzondere uitdaging, voor Wouter wel. Hij heeft bij een motorongeluk hersenletsel opgelopen en maakt de reis naar 'zijn plek des onheils' om geld in te zamelen voor de Hersenstichting.

Acht jaar geleden kreeg Wouter van Velzen een zwaar motorongeluk in Zuid-Frankrijk. Hij had meerdere botbreuken en lag een week in coma. Ook zijn hoofd had, ondanks zijn helm, een enorme klap gekregen. Hierdoor had hij een hersenkneuzing met niet-aangeboren hersenletsel tot gevolg.

Van alle botbreuken is hij hersteld. De gevolgen voor zijn hersenen achtervolgen hem nog dagelijks. "Waar ik last van heb is mentale vermoeidheid", vertelt Wouter. "Ik kan maar zes uur per dag werken en wanneer ik thuis kom dan val ik in slaap op de bank. Van een botbreuk kan je herstellen, met je hoofd is het niet te voorspellen."

Herstel

Artsen kunnen Wouter niet zeggen of zijn hersenen zullen herstellen. Als verwerking van zijn ongeluk, maar vooral ook om geld op te halen voor de Hersenstichting maakt hij de reis van zijn ongeluk nogmaals. Woensdag vertrekt hij en dan wil hij in ruim een week in Zuid-Frankrijk zijn, precies op de dag en de plek waar het acht jaar terug mis ging.

Met de sponsoring van zijn rit gaat het goed, maar donaties voor meer onderzoek naar de behandeling van niet-aangeboren hersenletsel zijn zeer welkom. "Ik heb dat zelf gemerkt met ergotherapie, dat je leert omgaan met je beperking, dat dat had wat mij betreft op dag één van mijn herstel mogen beginnen en niet pas twee jaar later."

Wouter's motortocht sponsoren kan via de website van de Hersenstichting.