Auto in water beland bij aanrijding, bestuurder klimt zelf op de kant

CALLANTSOOG - Een automobilist is vanavond in Callantsoog na een aanrijding in het water beland. De bestuurder van het voertuig kon volgens getuigen zelf uit de auto klimmen.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar het lijkt erop dat twee auto's aan de Nieuweweg tegen elkaar botsten en dat een van de auto's daarbij in het water terechtkwam. Het voertuig belandde op z'n dak.

Voor het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later weer geannuleerd. Een bergingsbedrijf zal de auto wegslepen.