Ajax sluit voorbereiding af met verlies tegen Panathinaikos

AMSTERDAM - Ajax heeft maandagavond de tweede oefenwedstrijd van de dag verloren van Panathinaikos. In het Olympisch stadion in Amsterdam werd het 1-2 voor de Grieken. Het enige doelpunt van Ajax kwam op naam van Donny van de Beek.

De Amsterdammers, die zaterdag het seizoen openen met de strijd om de Johan Cruijffschaal, missen nog vijf basisspelers. Zij speelden met hun nationale ploegen deze zomer. Dat betekent dat coach Erik ten Hag het nog moest doen zonder André Onana, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Nico Tagliafico en David Neres. Daley Blind was de aanvoerder in het duel met de Grieken.

Eerder op de dag wonnen de 'reserves' van Ajax met 6-2 van OFI Kreta.

Ajax werd flink onder druk gezet in de laatste oefenwedstrijd voor de echte start van het seizoen. Panathinaikos zette veel druk. Dat leidde na tien minuten tot een voorsprong voor de Grieken. Bij een voorzet kwam de Italiaanse spits van de Grieken, Fredrico Macheda, tussen Blind en Sergiño Dest door en kopte de bal achter de kansloze Bruno Varela.

Nadat Van de Beek eerder een rebound na een schot van Razvan Marin voorlangs schoot was het na 25 minuten spelen wel raak. De 18-jarige Dest, jeugdinternational van Amerika, veroverde de bal en legde goed terug op Van de Beek, die de bal in de verre hoek krulde voor de 1-1, wat ook de ruststand was.

Tweede helft

De tweede helft was nog geen twee minuten oud of Ajax stond weer op achterstand. Bij een vrije trap kwam de bal via de rug van een medespeler voor de voeten van Macheda, die zijn tweede van de avond liet aantekenen.

Na ruim een uur spelen schoot Perr Schuurs de bal hard binnen, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel van Dolberg. Door de vele wissels in het verloop van de tweede helft werd het spel rommeliger.

Bovendien bleef Ajax proberen door het overvolle centrum aan te vallen. Van de Beek kreeg nog wel een goede kans op aangeven van Tadic, maar zijn schot stuitte af op de vuisten van de Griekse keeper. Ook verschillende jonge invallers kregen nog kansjes, maar het bleef bij 1-2.

Opstelling Ajax: Varela; Veltman, Schuurs, Blind (Taylor/83), Dest; Van de Beek (Jensen/87), Marin (Gravenberch/61), Eiting (Martinez/56); Tadic, Dolberg (Danilo/83), Promes (Traoré/83)

Opstelling Panathiakos: Dioudis, Johansson (Apostolakis/75), Kolevetsios, Pougouras, Insúa; Kourbelis, Donis; Bouzoukis, Chatzigiovannis (Mavromattis/63), Chatzitheodoridis (Vergos/63); Macheda (Kolovos/62)