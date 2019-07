Geschoten in woning Amsterdam Slotermeer

AMSTERDAM - In een woning in de J.A. der Mouwstraat in Amsterdam Slotermeer zijn vanavond rond 18.45 schoten gelost.

Volgens een woordvoerder van de politie zou de aanleiding van het incident in de relationele sfeer liggen. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Zoals op de beelden is te zien, kwam er veel politie af op de melding. De straat is afgezet en er wordt onderzoek gedaan. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.